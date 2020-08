Mali : Paris appelle la junte à organiser une « transition rapide »

La France a appelé dimanche la junte militaire au Mali à organiser « rapidement » une transition vers un pouvoir civil après le coup d’État du 18 août, l’avertissant que cela profiterait sinon aux « terroristes ». « Il faut que cette transition se fasse rapidement ; c’est une affaire de mois », a déclaré la ministre des Armées, Florence Parly, dans l’émission Le Grand Rendez-vous de la radio Europe 1, la chaîne CNews et du quotidien Les Échos.

« Si cela ne se faisait pas, alors le risque c’est que tout cela profite d’abord aux terroristes, parce que les terroristes se nourrissent de la faiblesse des États et l’État malien est faible, très faible en ce moment », a-t-elle ajouté. « Par ailleurs, la communauté internationale qui s’est engagée aux côtés du Sahel, et du Mali en particulier, pourrait s’interroger et se poser des questions », a-t-elle également mis en garde.