Mandats de dépôt contre les agresseurs des douaniers à Rouhia

Le Parquet de Siliana a émis des mandats de dépôt contre 3 individus impliqués dans l’agression, samedi dernier, contre 4 douaniers alors qu’un 4ème a été laissé en liberté, selon une source responsable à la Garde nationale citée ce samedi par Assarih online.

Les suspect, originaires de la région d’al-Alaa dans le gouvernorat de Kairouan, sont âgés respectivement de 32, 30 et 35 ans. La brigade des enquêtes judiciaires de la Garde nationale de Siliana avait arrêté, jeudi dernier, un individu qui avait arraché son frère à la garde de la patrouille, et indiqué à des complices le lieu de l’incident où ils ont accouru et agressé les agents de la Douane.

Il est à rappeler que 4 douaniers ont été agressés tard dans la nuit entre le samedi 15 février et dimanche 20 par un groupe d’individus, leur causant des blessures de diverses gravités, lors d’une opération visant des contrebandiers dans la région de Rouhia.