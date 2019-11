Maroc : 432 Marocains juifs ont fait leur «alya» ces dernières années

Les Marocains de confession juive continuent de partir vers Israël pour s’y installer définitivement. Durant les huit dernières années, ce sont «432» Marocains israélites qui ont franchi le pas, nous apprend le site marocain Yabiladi.

Les 432 Marocains ayant fait leur «alya» occupent ainsi la première place des pays arabes dans un classement établi par l’autorité de la migration et de la population en Israël, qui vient d’être rendu public par le ministère des Affaires étrangères sur sa page Facebook en langue arabe.

Les deux autres places du podium sont revenues aux Tunisiens avec 160 départs et les Yéménites avec 119. L’Algérie a enregistré, durant la même période, l’immigration de deux juifs, et enfin un seul cas pour le Qatar, le Bahreïn, la Libye et le Liban.

La même source constate qu’ils ne restent que «3.900» juifs dans les pays arabes contre 850.000 au lendemain de la fin de la Seconde guerre mondiale. Selon des chiffres israéliens, il y aurait entre 1.200 à 1.500 juifs installés au Maroc.