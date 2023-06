Maroc : 6 projets d’investissement du groupe  automobile allemand « Leoni »

Le Chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch a présidé, à Agadir, la cérémonie de signature de deux protocoles d’accord et d’une convention cadre pour la mise en place de 6 projets d’investissement du groupe allemand « Leoni » dans le secteur automobile dans le pays.

Le montant global d’investissement dépasse les 932 millions de dirhams pour ces 6 projets, qui permettront la création de 7100 nouveaux emplois à l’horizon 2027, indique le département du Chef du gouvernement, cité par Hespress.

Ils portent notamment sur la création d’une nouvelle unité de câblage dans la zone d’accélération industrielle d’Agadir pour un investissement de 188 millions de dirhams et la création de 3000 emplois directs. Les cinq autres projets concernent l’extension des usines du groupe dans la Région de Casablanca-Settat.

Ces projets d’investissement permettront de diversifier le secteur industriel national et ancrer davantage la souveraineté industrielle du royaume, tout comme ils contribueront à la croissance et au développement du secteur de l’industrie automobile et à promouvoir le Maroc en tant que destination industrielle crédible et hautement compétitive.