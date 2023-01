Maroc : 600.000 bourses universitaires par an à l’horizon 2030

Le nombre total de bourses universitaires accordées aux étudiants va atteindre 600.000 par an d’ici 2030. C’est du moins l’ambition du ministre de l’enseignement supérieur qui annonce déjà avoir atteint cette année 421.000 étudiants bénéficiaires de la bourse.

Répondant à une question orale à la Chambre des représentants, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui a indiqué que le nombre de bourses universitaires octroyées aux étudiants est passé de 401.000 en 2022 à 421.000. Et d’ajouter que le ministère ambitionne d’atteindre au moins 600.000 bourses à l’horizon 2030.

Il a également précisé que le taux de couverture a atteint cette année 76% sur le plan national, alors que ce taux n’a pas dépassé 73% au cours des quatre dernières années, notant que certaines provinces sont entièrement couvertes. Dans ce cadre, il a souligné le rôle que pourra jouer le registre social unifié qui devra permettre d’unifier les critères d’octroi de ces bourses et de recenser les étudiants qui méritent d’en bénéficier.

Quant au budget réservé par la tutelle et le ministère de l’Economie et des Finances aux bourses universitaires, le ministre a précisé qu’il a atteint 15 milliards de DH cette année contre 14 milliards de DH un an auparavant.