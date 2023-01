Maroc  aspire à renforcer son programme spatial

L’un des leaders africains dans le domaine de l’utilisation de l’espace, le Maroc a décidé de mettre à niveau ses capacités spatiales, selon le site Morocco Jewish Times.

En 2021, il était doté de deux satellites d’observation pour les missions de sécurité. Ces satellites ont été lancés en 2001 et en 2018.



Un autre satellite, construit par Thales Alenia, a été lancé en novembre 2017 à des fins de recherche et de missions civiles, telles que le contrôle de la météo, du climat et des cultures agricoles. Il a été réalisé à l’aide d’un lanceur de satellites russe.



Le Maroc entretient une coopération étroite avec l’Espagne, les États-Unis et la France dans le domaine de la recherche spatiale. À partir de 2019, il a également commencé à coopérer avec l’agence spatiale des Émirats arabes unis, ainsi qu’avec l’Union arabe pour l’astronomie et les sciences spatiales, selon le même site.



Il s’est appuyé notamment sur les EAU lors de l’élaboration de sa stratégie spatiale. Le programme spatial initial du Maroc a débuté en 1989, avec pour objectif de développer des capacités d’observation pour les consommateurs gouvernementaux et privés ainsi que pour le monde universitaire.



Le programme est géré par le Centre royal de télédétection spatiale, l’agence spatiale officielle du Maroc. Divers programmes de recherche sont gérés dans le cadre de l’agence, tels que la télédétection, les petits satellites, l’exploration spatiale, les technologies médicales, la cybernétique, l’espace en tant que dimension commerciale, ainsi que le droit international et la recherche concernant les questions éthiques et morales dans le contexte de l’espace.



Le Maroc considère son programme spatial comme l’un des facteurs les plus importants pour promouvoir l’économie locale, dans tous les domaines : éducation, agriculture, défense, aviation, etc. Le Maroc s’engage également à fabriquer des pièces de moteurs, d’avions et de satellite