Maroc : Bientôt un observatoire dédié au taux de pénétration de l’assurance

Le secteur des assurances au Maroc sera doté d’un Observatoire dédié au taux de pénétration de l’assurance et au niveau d’équipement des agents économiques en produits d’assurance. L’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (Acaps) a mandaté le cabinet SIS Consultants pour l’implémentation de ce dispositif. Ce dernier comprendra des agrégats segmentés par zones géographiques et couvrira les 12 régions du Royaume.

Par la mise en place de cet observatoire, l’Autorité entend ainsi aider les acteurs du marché dans leur stratégie de développement commercial et d’expansion de leur réseau de distribution. L’objectif est de favoriser l’installation des nouveaux points de vente dans des zones peu ou pas desservies afin d’améliorer la couverture en assurance des agents économiques, assurer un service de proximité à la clientèle et, partant, contribuer à l’inclusion financière.

Concrètement, il s’agit de définir des indicateurs portant sur la mesure du taux de pénétration en assurance et d’équipement des agents économiques en produits d’assurance par zones géographiques (couvrant les 12 régions du Royaume). Ces indicateurs doivent s’appuyer, entre autres, sur des données socio-économiques et assurantielles.