Maroc : De la dette subordonnée pour encourager les investisseurs privés

Le Fonds d’investissement Mohammed VI du Maroc et les banques marocaines (GPBM) ont signé un accord pour permettre aux investisseurs privés d’accéder à la dette subordonnée.

Le fonds a déclaré qu’il allouerait 4 milliards de dirhams à ce mécanisme de financement qui sera disponible à partir du mois d’avril.

La dette subordonnée nouvellement lancée cible les entreprises dont la capitalisation est comprise entre 5 et 500 millions de dirhams. Elle vise à créer quelque 35 000 emplois.

Le Fonds d’investissement Mohammed VI est l’un des principaux piliers du plan de relance annoncé par le Roi Mohammed VI en juillet 2020. Il est doté d’un capital initial de 15 milliards de dirhams (1,6 milliard de dollars) provenant du budget de l’État et vise à attirer jusqu’à 30 milliards de dirhams de capitaux privés supplémentaires, générant à terme une enveloppe d’investissement totale de 120 à 150 milliards de dirhams.

Le Maroc fait face à une demande croissante de services d’infrastructure alors qu’il cherche à stimuler sa reprise économique et sa compétitivité.

Le pays cherche également à augmenter la part du secteur privé dans les investissements totaux d’un tiers actuellement à deux tiers d’ici 2035.

