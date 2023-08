Maroc : Du nucléaire russe pour dessaler l’eau de mer

Rusatom Smart Utilities, une des filiales du géant russe Rosatom, et l’entreprise marocaine Water and Energy Solutions ont signé un protocole d’accord prévoyant de coopérer pour la mise en œuvre de projets de dessalement, de conditionnement et de purification de l’eau.

Selon un communiqué publié par Rosatom, la construction d’unités de dessalement combinées à une centrale nucléaire fait partie de la solution intégrée proposée par le groupe russe à ses clients potentiels.

« Sachant que près de la moitié du coût d’un mètre cube d’eau dessalée est constitué par les coûts de l’électricité et de l’énergie thermique, l’intégration avec une source d’énergie permet d’optimiser les coûts et de réduire matériellement le coût de base de l’eau dessalée », met en avant Rosatom.

Le groupe russe a déjà expérimenté cette technologie dans plusieurs pays partenaires. Il en est ainsi du Kazakhstan, où Rosatom avait créé à Aktau, sur la mer Caspienne, un complexe de dessalement associé à une centrale nucléaire à neutrons rapides. Dernier projet en date, un complexe de dessalement en cours de construction en Turquie. Il sera associé à la centrale d’Akkuyu, dont les travaux ont été lancés en 2015 et qui entrera en service vers la fin 2023.

Selon le journal marocain L’Opinion, le Royaume, pour faire face au stress hydrique, s’est lancé dans une grande stratégie de construction de stations de dessalement d’eau de mer. L’objectif est d’atteindre 1 milliard de mètres cubes d’eaux dessalées d’ici 2030, soit 50% des besoins en eau potable. Si cette option paraît la plus adéquate pour un pays avec une large façade maritime, le coût d’une telle technologie reste lourd.