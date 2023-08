Maroc : Embellie du marché des capitaux au  premier semestre

Le premier semestre s’est déroulé sous le signe de la reprise pour le marché des capitaux au Maroc. Une confirmation faite par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) dans sa récente revue. Les six premiers mois de l’année sont marqués par la hausse des principaux indicateurs de marché comparé à fin 2022. Une performance qui s’inscrit dans un contexte de progression de l’activité économique et de décélération de l’inflation. A cet égard, la capitalisation boursière s’est établie à 598,5 milliards de dirhams en augmentation de 6,7 % comparé à fin 2022. Selon l’AMMC , citée par Aujourd’hui Le Maroc, cette progression reflète l’augmentation de 8,02 % du Masi à 11 579,76 points.

«Concernant la volumétrie sur les marchés central et de blocs, la Bourse de Casablanca a enregistré durant les six premiers mois de l’année 2023, un volume transactionnel de 15,3 milliards de dirhams, en baisse de -20,7 % en glissement annuel» , souligne l’AMMC. Et de préciser que «sur le marché central, la moyenne quotidienne des échanges est passée de 141 millions de dirhams durant le premier semestre de l’année 2022 à 112 millions de dirhams sur la même période de l’année 2023». Au mois de juin, le ratio de liquidité s’est établi à 8,61 % au titre du mois de juin 2023, contre 8,82 % un an auparavant. Retour sur les principales tendances de ce premier semestre.