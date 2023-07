Maroc : Entre cinq et six incendies par jour

Le ministre marocain de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural, des eaux et forêts, Mohamed Sadiki a salué les capacités dont dispose le Maroc dans la lutte contre les incendies et la coordination efficace entre toutes les instances impliquées pour y faire face, soulignant que le Royaume enregistre chaque jour six incendies.

Intervenant lors d’une réunion de la commission des infrastructures, de l’énergie, des minéraux et de l’environnement à la Chambre des représentants, il a ajouté que « pas un jour ne se passe sans enregistrer cinq à six incendies au niveau de plusieurs régions tout au long du mois passé, et on n’en parle pas ».

« Cependant, le Maroc dispose d’un système permanent qui comprend le suivi et la surveillance, et ses interventions sont efficaces. Grâce à la contribution de tous les partenaires, y compris le ministère de l’Intérieur, le pays a su freiner les dégâts de ces incendies », a-t-il dit, relayé par le site Hespress.

Le ministre a mis en exergue la mobilisation des capacités supervisées par le centre, soulignant que « les statistiques et les chiffres enregistrés montrent que le plus grand incendie de cette année s’est produit à Islan, détruisant 2 000 hectares ».

« Cette année, les incendies se sont produits dans des lieux inhabités, contrairement à l’année dernière, où les incendies de Larache se sont déroulés dans des lieux densément peuplés », poursuit le ministre.