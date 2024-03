Maroc : Hausse de l’investissement public dans le BTP

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau a annoncé une augmentation remarquable de l’investissement public dans le secteur du Bâtiment et Travaux Publics (BTP) pour l’année 2024. Cette dernière atteignant 64 milliards de dirhams (MMDH). Cette progression, représentant une hausse de 56% par rapport à l’année précédente, témoigne d’une volonté forte de dynamiser ce secteur crucial pour l’économie nationale, rapporte le site Discovery Morocco.

L’annonce a été faite lors d’une journée d’information dédiée aux programmes prévisionnels des marchés de BTP en 2024, une rencontre qui a souligné l’engagement du gouvernement à soutenir une reprise notable du secteur. Un encouragement par l’augmentation significative de l’investissement public et la mise en œuvre de programmes structurants ambitieux.

Le ministre de l’Equipement et de l’eau, Nizar Baraka, a rappelé l’importance des projets structurants en cours, fondés sur le programme de reconstruction et de réhabilitation des zones affectées par le séisme d’Al Haouz. Ce programme ayant bénéficié d’une enveloppe de 120 MMDH sur cinq ans. Il a également mis en avant l’organisation prochaine d’événements d’envergure internationale. Des évènements tels que la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde de la FIFA 2030 sont évoqués. Ils offrent une occasion unique de promouvoir un développement intégral du Royaume.

