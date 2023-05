Maroc Le climat des affaires jugé « normal » par 71% des entreprises

Le climat général des affaires dans l’industrie est perçu comme « normal » par 71% des entreprises et « défavorable » par 26% d’entre elles au premier trimestre 2023 (T1-2023), selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Ces taux sont respectivement de 79% et 17% dans le « textile et cuir », de 76% et 21% dans l’ »agro-alimentaire », de 60% et 33% dans la « mécanique et métallurgie » et de 52% et 44% dans la « chimie et parachimie », tandis que dans l’ « électrique et électronique », l’ensemble des industriels déclarent un climat des affaires « normal », d’après les résultats trimestriels de l’enquête de conjoncture menée par BAM, cités par Hespress.

S’agissant des conditions d’approvisionnement au T1-2023, elles ont été « normales » selon 60% des industriels et « difficiles » selon 40% d’entre eux, poursuit la même source, ajoutant que cette dernière proportion atteint 77% dans la « mécanique et métallurgie », 71% dans « l’électrique et l’électronique » et 40% dans l’ »agro-alimentaire ».

La situation de la trésorerie aurait été qualifiée de « normale » par 83% des entreprises et « difficile » par 16% d’entre elles.