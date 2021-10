Maroc: L’exposition Delacroix gratuite durant une semaine

La Fondation Nationale des Musées accorde la gratuité pour la visite de l’exposition Delacroix, avant sa fermeture, du 4 au 10 octobre 2021 pour permettre aux personnes qui n‘ont pas eu l’occasion de la découvrir et de voir des œuvres prêtées par de grandes institutions, selon ce que rapporte Apanews.

Malgré la pandémie, l’exposition-événement « Delacroix, souvenirs d’un voyage au Maroc » au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat, en partenariat avec le musée national Eugène-Delacroix et l’établissement public du musée du Louvre, connait un succès exceptionnel, lit-on dans un communiqué de la FNM.

« Delacroix, souvenirs d’un voyage au Maroc » témoigne d’une épopée désormais historique et célèbre le séjour qui a marqué toute la carrière de ce grand peintre admirateur du Maroc et de sa Culture.

Cette exposition-événement organisée avec le Musée national Eugène-Delacroix- Etablissement Public du Musée du Louvre, est une première sur le continent africain et dans le monde arabe. Elle a permis au public marocain de découvrir l’histoire du peintre qui avait trouvé dans le nord du Maroc, précisément à Tanger dans les années 1800, une terre fertile de sujets, d’inspiration et de révélations foudroyantes et un climat favorable à la création.