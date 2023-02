 Maroc : L’inflation a atteint 8,9% en janvier

Le taux d’inflation annuel au Maroc a bondi à 8,9% en janvier, contre 6,6% en décembre. Le Haut-commissariat du plan, l’organisme officiel en charge des statistiques, a déclaré, dans un communiqué rendu public mercredi, que la hausse de l’inflation est due à la hausse des prix des produits alimentaires de 16,8%.

D’après l’hebdomadaire La Vie Eco, les hausses des prix vont de +0,4% pour la Santé à +9,6% pour le transport. En glissement mensuel, l’indice des prix alimentaires est en recul de 0,1% dans le sillage de la baisse des prix du carburant de -3,2%. Cela reste néanmoins insuffisant pour compenser la flambée des prix.

S’agissant de l’inflation sous-jacente demeure plus problématique, son indicateur qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics aurait connu au cours du mois de janvier 2023 une hausse de 0,4% par rapport au mois de décembre 2022. Plus inquiétant encore, la hausse est de l’ordre de 8,2% par rapport à janvier 2022.

Le Maroc a été impacté de manière négative par la guerre russo-ukrainienne, tout comme le reste des économies mondiales, avec une hausse des prix des matières premières, des denrées alimentaires et de l’énergie.

La Banque mondiale (BM) a révisé à la baisse ses prévisions de croissance économique pour le Maroc, mais elle s’attend toujours à une croissance de 3 % grâce à la relance du secteur agricole.