Maroc : Un baromètre pour la demande touristique internationale

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) vient de mettre en place un baromètre pour la demande touristique internationale. Ce projet en cours vise à suivre l’évolution des indicateurs clés de la prise de décision dans le domaine incluant le parcours consommateur des touristes potentiels internationaux, la perception de la marque Maroc à l’international, les motivations du choix d’une destination, les freins à la considération du Maroc ainsi que les intentions de visite et de revisite du Maroc.

Selon « Aujourd’hui le Maroc », il s’agit de se concentrer sur 17 marchés émetteurs (France, Espagne, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Suède, Pologne, Portugal, USA, Israël, Chine, Koweït, Emirats Arabes Unis, Sénégal, Nigeria) et six destinations concurrentes, à savoir la Turquie, l’Égypte, la Tunisie, le Portugal, la Croatie et l’Espagne. A cela s’ajoute, les destinations marocaines comme Tanger, Saidia, Fès, Meknès, Rabat, Casablanca, Marrakech ou encore Ouarzazate.

Ce baromètre, qui sera réalisé sous forme d’enquête semestrielle, mettra à la disposition des équipes de l’ONMT des données qui seront transformées en informations grâce à l’analyse de l’évolution des différents indicateurs de performance. Cette démarche intervient dans le cadre de la feuille de route du secteur du tourisme qui ambitionne de générer à fin 2026, 17,5 millions de touristes, 200.000 emplois et 120 milliards de dirhams de recettes des non-résidents.