Maroc : Une sécheresse inédite fait craindre une grave pénurie d’eau

Le Maroc est frappé de plein fouet par sa pire sécheresse depuis près de quarante ans, une catastrophe qui fait craindre une sévère pénurie d’eau potable cette année, conséquence du changement climatique et d’une gestion hydrique inefficiente. La sécheresse pèse sur « l’approvisionnement en eau potable en zone urbaine », a prévenu le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, devant les députés.

Soumis de longue date aux variations climatiques, le pays subit un sévère déficit pluviométrique depuis septembre et une baisse alarmante des réserves des barrages de près de 89 % par rapport à la moyenne annuelle, selon les statistiques officielles. Ce déficit est « un indicateur inquiétant même s’il a été résorbé par des mesures préventives, afin d’éviter les pénuries d’eau », a reconnu Abdelaziz Zerouali, directeur de la Recherche et de la Planification de l’eau, dans un entretien télévisé. Deux grandes villes, Marrakech (sud), capitale touristique, et Oujda (est), ont évité le pire en ayant recours depuis fin décembre à la nappe phréatique pour assurer leur approvisionnement.