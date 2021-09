Marzouki appelle l’Armée à «lâcher» Kais Saied!

L’ancien président de la République, Moncef Marzouki a appelé l’armée et les forces de sécurité à abandonner l’actuel président, Kais Saied, jusqu’à ce qu’il puisse être « isolé et jugé. »

Sur Facebook, Marzouki a écrit : « Au dictateur qui rôde : Les Tunisiens ne peuvent pas être gouvernés par des décrets, mais par les lois, les institutions et la Constitution, grâce à laquelle vous êtes arrivé au pouvoir et que vous avez juré de défendre, avant de mentir à Dieu et au peuple. Pour le reste du monde, ce dictateur tapi est en retard d’un demi-siècle sur l’époque des Tunisiens et ne nous représente pas. »

« À l’establishment sécuritaire et militaire et à l’État profond : Ne pariez pas sur quelqu’un qui est un intrus pour le patriotisme, quelqu’un qui vient de l’extérieur du temps et de l’espace et qui partira rapidement. »

« Un message aux jeunes leaders sur le terrain : Nous devons passer à la deuxième étape de rassemblement, de planification et de mise en œuvre pour que la boule de neige grossisse d’une semaine à l’autre chaque samedi et dimanche dans chaque ville jusqu’à ce que l’objectif soit atteint : isolement, procès, reprise de la construction d’un État de droit et d’institutions. »

Marzouki a déjà appelé à la destitution et au jugement de Saied, puis à l’organisation d’élections présidentielles et législatives anticipées, a-t-il expliqué, ajoutant que l’actuel président est devenu « un danger imminent qu’il faut arrêter », selon ses dires.