Mechicihi veut trouver une solution permettant aux sécuritaires de récupérer la somme prélevée sur leurs salaires

Le ministre de l’Intérieur Hichem Mechichi a indiqué, vendredi, que son département est en train de se concerter avec le ministre chargé de la Fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption pour trouver un mécanisme permettant aux sécuritaires de récupérer la somme qui sera prélevée sur leurs salaires et versée et profit du budget de l’Etat.

Un décret-loi a été promulgué par la présidence du gouvernement portant prélèvement, pour le mois d’avril, d’une journée de travail au profit du budget de l’Etat au titre de l’année 2020, et ce dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

S’exprimant en marge de la cérémonie d’installation de la nouvelle gouverneure de Sousse, Raja Trabelsi qui a eu lieu ce vendredi au siège du gouvernorat à Sousse, Mechichi a rendu hommage aux grands efforts consentis par les sécuritaires et le personnel soignant dans la lutte contre la pandémie.

Il a indiqué que le don d’une journée de travail en faveur du budget de l’Etat s’inscrit dans le cadre des efforts de solidarité nationale et des sacrifices pour le pays.

Sur un tout autre registre, Mechichi a annoncé la préparation d’un plan de sécurité pour le mois de Ramadan parallèlement aux interventions menées pour lutter contre le Covid-19.

Il a affirmé la volonté de son département d’améliorer davantage de dispositif de la sécurité et d’accorder des avantages mérités aux différents corps sécuritaires qui, selon lui, ne ménagent aucun effort pour lutter contre le crime, le terrorisme et la contrebande.

Mechichi a également salué le corps des délégués et des Omda pour leurs efforts qui “surpassent, dans certains cas, les moyens disponibles”, affirmant que les suspicions de corruption seront traitées dans le cadre de la loi.