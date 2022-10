Médenine : La production oléicole estimée à 10500 tonnes

La production oléicole dans le gouvernorat de Médenine pour cette saison est estimée à 10500 tonnes d’olives, soit l’équivalent de 2100 tonnes d’huile d’olive.



Le comité régional d’organisation et de suivi de la campagne de récolte et de transformation des olives a programmé le démarrage de la récolte et la transformation des olives pour le début du mois de novembre 2022.



La région de Médenine compte 4 913 000 pieds d’oliviers s’étendant sur une superficie d’environ 20 000 hectares dont 75% consacrés aux plantations productives. L’opération de transformation est assurée dans 30 huileries dotées d’une capacité totale de transformation de 175 tonnes.



