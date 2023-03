Médenine : Les pêcheurs se plaignent de l’encombrement des ports

L’encombrement du port de Houmt Souk à Djerba, dont une partie a été occupée par le port de plaisance, figure parmi les problèmes évoqués par les pêcheurs lors d’une rencontre, vendredi, avec le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdelmonem Belati, lors de sa visite au gouvernorat de Médenine. Les pêcheurs ont mis l’accent, également, sur les problémes de la pêche anarchique, en particulier la pêche au chalut et l’absence de contrôle à l’entrée et à la sortie du port de pêche. A Zarzis, les pêcheurs ont souligné, aussi, que le port n’est plus apte à accueillir la flotte de bateaux de pêche, ce qui nécessite son extension et sa réhabilitation. Ils ont évoqué, par ailleurs, les problèmes liés à l’absence de la sécurité sociale et à l’octroi des autorisations de pêche du thon rouge, ainsi que les difficultés rencontrées aux niveaux des frontières maritimes, rappelant que plusieurs d’entre eux ont fait l’objet d’arrestation par les garde-côtes libyens. Belati a visité, par la suite, le complexe agricole » Chammakh » dans la délégation de Zarzis, où il a pris connaissance des composantes de ce complexe et de ses besoins en main-d’œuvre spécialisée.

