Mekki rend hommage à l’équipe scientifique ayant découvert l’ARN du coronavirus

Le ministre de la Santé Abdelatif Mekki a effectué ce vendredi 10 avril 2020, une visite dans le laboratoire de l’hôpital Charles Nicolle pour rendre hommage à l’équipe scientifique ayant découvert l’ARN du coronavirus.

Rappelons qu’une équipe de 6 chercheurs tunisiens est parvenue, hier jeudi 9 avril, à analyser l’ARN du coronavirus. Annoncée par Dr. Awatef Moussi, la chercheuse en virologie auprès de l’hôpital de Charles Nicolle de Tunis a expliqué que cette analyse de l’ARN du Covid-19 permettra, en effet, d’obtenir plus de données sur la nature et les caractéristiques génétiques qui rendent le virus plus agressif.