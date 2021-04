Menzel Bouzaiene: Suspension des prières

La commission locale de la lutte contre les catastrophes et l’organisation des secours de la délégation de Menzel Bouzaiene relevant du gouvernorat de Sidi Bouzid, a décidé jeudi 29 avril 2021, de suspendre les prières de Tarawih et du vendredi pendant une semaine. Elle a également interdit le marché hebdomadaire sauf la vente des fruits et légumes.

La municipalité est également appelée à coordonner avec les forces de l’ordre pour imposer la distanciation et appliquer la loi sur les cafetiers : l’interdiction d’utiliser les espaces fermés, interdiction de jouer aux cartes et fumer le narguilé ainsi que l’application du couvre –feu sur les véhicules dès 19h, rapporte Mosaique fm.