Météo: Faibles pluies attendues aux côtes-Est et températures entre 25 et 31 degrés

Temps brumeux le matin, sur les zones basses et les zones proches des barrages, des forêts et des oueds. Des pluies faibles et locales sont attendues sur les côtes-ESt.

Ciel passagèrement nuageux à très nuageux l’après-midi au sud-ouest avec apparition de cellules orageuses. Vent faible à modéré d’une vitesse de 40km/h. Mer peu agitée à moutonneuse dans la région de Serrat et le Golfe de Gabès. Les températures maximales sont situées entre 25 et 31 degrés.

