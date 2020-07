Météo : Légère remontée du mercure

Une légère hausse des températures est attendue, samedi, avec des maximales qui oscilleront entre 32 et 36 degrés sur les régions côtières et entre 36 et 42 degrés, sur le Sud avec des coups de sirocco.

L’Institut National de la Météorologie prévoit, aussi, des cellules orageuses, l’après midi, sur les hauteurs ouest, et elles seront accompagnées de pluies isolées, notamment au niveau des gouvernorats de Kasserine, Siliana, El Kef, Sidi Bouzid, Jendouba, Gafsa et Kairouan.

Le vent sera modéré et sa vitesse ne dépassera pas les 40 km/h l’après midi. La mer sera peu agitée à agitée au Nord.