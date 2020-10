Météo : Les perturbations météorologiques se poursuivent cette semaine

Les perturbations météorologiques se poursuivent cette semaine. Des nuages orageux accompagnés de pluies sont attendus cet après-midi, sur le nord et les régions Est et concerneront progressivement le reste des régions. Les pluies seront parfois intenses durant la nuit.

Un vent fort se poursuit sur les côtes nord et la vigilance doit être de mise. Mer agitée à très agitée dans le nord.

Températures en légère hausse et les maximales atteindront 21 °C sur les hauteurs et seront comprises entre 23 et 28 °C.

