Temps brumeux le matin sur les zones basses puis partiellement nuageux à très nuageux avec pluies orageuses et parfois intenses attendues l’après-midi. Des chutes de neige sont prévues dans certains endroits. Vent faible à modéré à relativement fort lors de l’apparition des orages. Mer peu agitée. Les températures sont stables. Elles varient entre 17 et 22 degrés au nord et au centre, entre 26 et 31 degrés au sud et atteindront 33 degrés à El Borma et Borj El Khadra.

