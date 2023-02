Météo : Pluies orageuses attendues sur le nord, le centre et localement le sud

Des pluies temporairement orageuses sont attendues, mercredi, sur le nord, le centre et localement le sud. Ces pluies seront parfois intenses et en quantités importantes sur le Cap Bon et la région du Sahel.

Un vent fort se poursuit prés des côtes et sur les hauteurs et la mer sera très agitée à houleuse. Les bulletins d’alerte de l’INM restent d’actualité pour les activités de navigation et de pêche.

Une relative baisse des températures est prévue et les maximales varieront entre 9 et 13 °C dans le nord, le centre et le sud-est et entre 13 et 17°C ailleurs et se situeront à 7 °C sur les hauteurs.

- Publicité-