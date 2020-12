Météo : Pluies orageuses et localement importantes sur le sud-est du pays

Les perturbations météorologiques se poursuivent aujourd’hui au Sud-est du pays avec des pluies orageuses et en quantités localement importantes. Ciel ensoleillé avec quelques nuages passagers dans le reste des régions.

- Publicité-

La vitesse du vent s’affaiblit progressivement, pour atteindre 40 km/h. Mer agitée à très agitée dans le golfe de Gabès.

Températures stationnaires et les maximales se situeront à 10 ° C sur les hauteurs et varieront entre 12 et 17 °C dans le nord, le centre et le sud-est et entre 17 et 21 °C dans le sud-est.