Météo: Températures en baisse

Températures relativement en baisse et les maximales seront comprises entre 22 et 27 C° dans le nord et le centre, entre 32 et 39 C° dans le reste des régions et atteindront 38 C° dans le sud ouest.

Le vent se poursuit prés des côtes et dans le sud où il sera accompagné de phénomènes de sables. Mer agitée à très agitée sur les côtes Est et grosse dans le nord.

Ciel partiellement voilé à nuageux dans le nord et le sud-est avec pluies éparses et localement orageuses.