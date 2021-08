Météo: Températures en légère hausse

Le temps sera marqué, mardi 24 août 2021, par une légère hausse des températures. Les maximales se situeront entre 30 et 34 degrés prés des régions côtières et les hauteurs et entre 36 et 42 degrés ailleurs, avec des coups de sirocco.

Des cellules orageuses seront formées l’après-midi sur les hauteurs ouest et seront accompagnées de pluies et chute de grêle dans certains endroits.

Le vent soufflera de secteur nord au nord et de secteur sud au centre et au sud avec une vitesse qui sera relativement fort, l’après-midi, prés des côtes Est et sera modérée ailleurs. La mer sera peu agitée à agitée dans les régions côtières Est.