Météo: Températures légérement en hausse

Les températures seront légèrement en hausse ce lundi. Les maximales oscilleront entre 32°c e 36°c.

Dans l’intérieur du pays, les températures varieront entre 37°c et 41°c avec des coups de sirocco dans le sud-ouest et l’extrême sud.

Des cellules orageuses feront leur apparition, cet après-midi, dans les gouvernorats du Kef, de Siliana, de Kasserine et de Sidi Bouzid et seront accompagnées de pluies éparses. La vitesse des vents ne dépassera pas les 30 km/h.

Mer calme à peu agitée.