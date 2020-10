Les températures seront stationnaires, vendredi, et les maximales seront comprises entre 20 et 24 degrés sur les différentes régions du pays, et ne dépasseront pas les 18 degrés sur les hauteurs.

Le temps sera dégagé avec quelques passages nuageux, et le vent sera modéré généralement. La vitesse atteindra les 40 km/h près des côtes. La mer sera agitée sur les côtes nord.

