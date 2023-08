Le Temps sera clair à peu nuageux jeudi dans la plupart des régions, indique l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales oscilleront entre 28°c et 33°c dans les régions côtières et entre 34°c et 39°c à l’intérieur du pays.

Les vents seront faibles à modérés, avec une vitesse comprise entre 15 et 30 km/h.

La mer sera peu agitée à ondulée dans le nord.

- Publicité-