Météo : Temps ensoleillé avec quelques nuages

Temps brumeux, le brume sera localement intense notamment dans les zones basses et les zones avoisinantes des barrages, forêts et Oueds entraînant une diminution de la visibilité horizontale.Les brumes commenceront à se dissiper, au cours des prochaines heures, puis le temps sera ensoleillé avec quelques nuages ??.Vent généralement, modéré. Mer peu agitée à ondulée au Nord.La température est stable et les maximales varieront entre 23 et 27 degrés et atteindront entre 21 degrés dans les hauteurs.

