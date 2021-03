Temps stable et ciel dégagé à peu nuageux, sur la plupart des régions, au cours de cette journée de vendredi.

Les vents seront faibles à modérés, leur vitesse ne dépasse pas 30 km / h. La mer sera peu agitée à ondulée.

Une légère hausse de la température est attendue, les maximales varieront entre 18 et 23 degrés dans le Nord et les hauteurs et entre 20 et 25 degrés dans le reste des régions.