Météo:Températures toujours en hausse

Les températures seront toujours en hausse vendredi, avec des maximales évoluant entre 36 et 41 degrés dans la plupart des régions et atteindront 43 degrés à El Borma et Borj El khadhra avec apparition de coups de sirocco. Elles se situeront entre 24 et 28 degrés dans les côtes Est , selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions avec l’apparition des cellules orageuses accompagnées de pluies éparses sur les hauteurs ouest du pays l’après-midi.

Vent modéré généralement soufflant d’une vitesse de 40 km /h prés des côtes et la mer sera agitée.