Les températures sont toujours en légère en hausse lundi, avec des maximales évoluant entre 30 et 34 degrés dans les régions côtières et se situeront entre 34 et 38 degrés dans les régions intérieures , selon les prévisions de l’Institut national de météorologie (INM).

Ciel dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions. Vent faible à modéré d’une vitesse qui ne dépasse pas 30 Km/h et mer peu agitée.