Météo:Temps peu nuageux sur la plupart des régions

Le temps sera, vendredi 27 août 2021, peu nuageux sur la plupart des régions avec apparition de cellules orageuses l’après-midi dans les régions ouest accompagnées de pluies et possibilité de chute de grêle sur certains endroits.

Le vent soufflera de secteur nord au nord et de secteur Est au centre et au sud faible à modéré de 15 à 30 km/h puis se renforçant relativement l’après-midi prés des côtes et au sud.

La mer sera houleuse à agitée l’après-midi et les températures seront stationnaires, les maximales évoluant entre 32 et 36 degrés dans le nord, le centres et les régions côtières et se situeront entre 38 et 43 degrés ailleurs.