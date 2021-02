Meurtre de Khashoggi : L’Administration Biden accuse MBS mais ne le sanctionne pas

Les États-Unis ont publiquement accusé vendredi 26 février le prince héritier d’Arabie saoudite d’avoir « validé » l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi et ont sanctionné certains de ses proches, sans aller jusqu’à punir le puissant dirigeant, dans l’espoir d’éviter la « rupture » avec cet allié clé. Riyad a « rejeté totalement les conclusions fausses et préjudiciables » du rapport des services de renseignements américains, tout en appelant de ses vœux la poursuite d’un partenariat « solide et fort » avec Washington.

« Le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane a validé une opération à Istanbul, en Turquie, pour capturer ou tuer le journaliste saoudien Jamal Khashoggi », écrit le renseignement américain dans ce document de quatre pages, déclassifié à la demande du président Joe Biden alors que son prédécesseur Donald Trump l’avait gardé secret. Le rapport souligne que le jeune dirigeant, surnommé MBS, disposait d’un « contrôle absolu » des services de renseignements et de sécurité, « rendant très improbable » une telle opération sans son « feu vert ».

Il contient une liste d’une vingtaine de personnes impliquées dans l’opération, dont l’ex-numéro deux du renseignement saoudien Ahmed al-Assiri, proche de MBS, et l’ex-conseiller du prince Saoud al-Qahtani, tous deux blanchis par la justice de leur pays.