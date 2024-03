Migration : un accord UE-Maroc dans les mois à venir

L’Union européenne devrait conclure, dans les prochains mois, un nouvel accord sur la migration avec le Maroc. Après l’avoir fait avec plusieurs pays d’Afrique du nord où se trouvent les principales routes migratoires, l’UE envisagerait de signer un pacte migratoire afin d’empêcher les arrivées de migrants sur le sol européen, rapporte HESPRESS.

Le site Politico, , pour sa part, citant une source diplomatique de Bruxelles, a indiqué que l’UE devrait signer un accord avec le Maroc, comme elle a pu le faire avec la Turquie, la Tunisie, la Mauritanie et plus récemment avec l’Égypte pour un montant de 7,4 milliards d’euros réparti sur quatre ans.

L’accord avec le Maroc devrait néanmoins être différent de ceux signés avec ces pays cités, puisque Rabat a déjà été clair sur sa position, alors que l’Union européenne, à travers ces fonds, met la balle entre les mains de ces pays en se déchargeant de la responsabilité d’accueil des migrants et en renforçant le contrôle aux frontières.

En outre, le Maroc, bien qu’il fasse partie des principales routes de la migration vers l’Europe, reste la route la plus sûre et la plus sécurisée. Les sauvetages en mer par les gardes côtes marocains sont quasi quotidiens, ce qui n’est pas le cas de l’autre côté de la Méditerranée, où les migrants sont abandonnés à leur sort ou redirigés vers des pays comme la Libye.