Ministère de la santé: Organisation d’une journée de sensibilisation « Quality day »

Une journée de sensibilisation « Quality day », a été organisée, en présence du ministre de la santé, Ali Mrabet, mercredi matin par le centre national de formation pédagogique des cadres de la santé en coopération avec la direction générale de formation et de promotion des compétences à la présidence du gouvernement, ainsi que l’agence allemande de coopération internationale. Cette journée s’inscrit dans le cadre du programme de coopération tuniso-allemande en matière de développement de la formation, de la qualité et d’évaluation dans la fonction publique. Mrabet a salué les projets en commun entre les différentes structures intervenantes dans le secteur de formation des cadres de la santé et le rôle important joué par le centre national de formation pédagogique des cadres de la santé.

