Mohamed Abbou: «Ennahdha est une calamité qui a repris à l’identique ce qu’avait fait Ben Ali»

« Le mouvement Ennahdha est indétrônable et inégalable en Tunisie dès lors qu’il s’agit d’amasser de l’argent, de le blanchir et de l’utiliser à des fins de publicité et d’achat de consciences au point de s’affirmer comme le digne successeur de Ben Ali sur ce registre », a déclaré l’ex ministre et fondateur du parti Attayar, Mohamed Abbou, ce dimanche, sur Mosaïque fm.

- Publicité-

« Je ne me fie pas à ce parti, je le crois encore moins, il promet et ne tient jamais ses promesses… je lui suis hostile car il a pris des décisions contraires à la Constitution, et il a abîmé le pays », a-t-il ajouté, qualifiant Ennahdha de « calamité » qui « n’a pas sans pareil pour faire volte-face et renier ses positions ».

Les dirigeants d’Ennahdha ont une sainte frayeur d’être traînés en justice, a-t-il encore affirmé , soulignant qu’ils ont repris à l’identique ce qu’a fait Ben Ali.