Mohamed Salah disponible face à l’Atalanta

L’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a annoncé mardi la disponibilité de l’attaquant égyptien Mohamed Salah pour la réception de l’Atalanta mercredi en Ligue des champions.

Mohamed Salah a manqué la rencontre contre Leicester en Premier League dimanche, après avoir contracté le Covid-19 avec l’Egypte la semaine dernière mais a depuis été testé négatif et est « disponible » pour la rencontre de C1 de mercredi (21 heures), a précisé Klopp.

Dans la conférence de presse 24h avant le match contre l’Atalanta, le technicien allemand n’a pas tari d’éloges sur son attaquant brésilien Roberto Firmino, comparant son équipe à un orchestre et déclaré que Roberto Firmino joue toujours les bonnes notes même quand il ne marque pas.

L’attaquant brésilien n’avait marqué que deux fois en 23 matches de Premier League avant d’inscrire un but de la tête dimanche lors de la victoire contre Leicester (3-0) et Klopp s’est dit satisfait de son rendement.

« Marquer a toujours été important pour Bobby mais c’est un footballeur complet. Le football est comme un orchestre et si vous avez différents musiciens pour les instruments, certains jouent plus fort mais tous sont importants pour le rythme. Bobby peut jouer sans (marquer) aussi », a-t-il déclaré.

