Mohsen Hassan nouveau proposé à la banque TSB

On s’attendait à la confirmation, par le super-ministre de l’économie Ali Kooli, de son ancien secrétaire général Khalil Chtourou à la tête de la TSB (Tunisian-Saudi Bank), l’ancienne Stusid devenue TSB. Kooli vient de changer encore une fois d’avis, pour remettre son ancien secrétaire d’Etat au placard. Selon des informations que nous avons pu confirmer auprès de sources financières, Kooli proposerait désormais Mohsen Hassan au poste de nouveau DG de la TSB après le départ, enfin à la retraite, de Jamel Belhaj.

- Publicité-

Le nouveau proposé à sa relève, a été connu ministre du commerce en 2016 et ne fera plus de la politique depuis son départ de Nida Tounes.

De formation IFID et de l’université Panthéon-Sorbonne, Hassan a aussi fait l’Institut de banque de Paris. Mais il avait aussi fait un passage à BNP Paribas à Bruxelles, avant un passage à la BNA où il avait alors été parmi les plus jeunes cadres de la banque entre 1995 et 2000, et officie actuellement en tant que conseiller d’une institution financière au Luxembourg. L’homme serait ainsi, s’il son nom se confirmait, loin d’être un néophyte en matière de banque.