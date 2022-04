Monastir : Saisie de 300 pétards à Ksar Hellal

Les brigades de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce à Monastir ont procédé à la saisie de 300 pétards qui étaient destinés à la vente à l’approche d’Aid El Fitr.

L’opération de saisie a eu lieu à l’espace des journées commerciales et culturelles à Ksar Helal, a indiqué, lundi dans un communiqué, la direction régionale du commerce à Monastir.

Dans ce contexte, le ministère du commerce et le ministère de la Santé avaient appelé, dans un communiqué conjoint, « à s’abstenir d’acquérir des jouets qui présentent un danger pour la sécurité des enfants tels que les pétards, les jouets à projectiles (flèches, boules, etc), les pointeurs laser et d’autres gadgets qui peuvent causer des blessures corporelles graves. »

Les deux départements ont également souligné la nécessité d’éviter de faire achat des produits de contrebande et de vérifier la présence des données liées à la tranche d’âge et aux précautions d’usage sur la couverture extérieure du jouet.