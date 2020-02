Mondial 2022 (Eliminatoires-zone Afrique): d’anciens internationaux africains pour inspecter les stades

D’anciens internationaux africains ont été

désignés par la Confédération africaine de football (CAF) comme chargés

d’inspection des stades pour les éliminatoires continentales du prochain

Mondial-2022, dont la première journée aura lieu en octobre.

Parmi les anciens joueurs retenus par l’instance africaine, le Sénégalais

Fadiga, le Nigérian Amokachi, le Marocain Naybet, le Camerounais Mboma et

le Congolais Herita Ilunga.

Le premier responsable de la Confédération africaine de football Ahmad

Ahmad avait annoncé samedi à Salé (Maroc), “l’organisation d’un atelier

dédié à nos coordinateurs généraux et membres du TSG (Groupe d’étude

technique, ndlr) afin de respecter les normes requises pour les stades qui

accueilleront les qualifications de la Coupe du monde Qatar-2022”.

La phase de poules des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 débute en

octobre prochain avec le déroulement de la première journée prévue entre le

9 et le 11 octobre 2020.

La Tunisie est dans le groupe B avec la Zambie, la Mauritanie et la Guinée Equatoriale.

NB: Le 2e tour des qualifications pour la zone Afrique démarrera en mars 2020 et se poursuivra jusqu’en octobre 2021. Quant au troisième tour, il débutera en novembre 2021. Les matches retour se joueront sur la pelouse de l’équipe la mieux placée au classement de la FIFA.