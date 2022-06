Mozambique : la force de la SADC enregistre un mort et six blessés

La force d’intervention de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) au Mozambique a enregistré une nouvelle perte après la mort d’un de ses soldats dans des combats avec les insurgés.

La Mission de la SADC au Mozambique (SAMIM) a déclaré dans un communiqué que le soldat avait été tué et six autres blessés lors d’un raid conjoint mené le 9 juin par la force régionale et les troupes mozambicaines sur une base des insurgés dans la province mozambicaine troublée de Cabo Delgado, selon Apanews.

« Les forces de la SAMIM, ainsi que les forces amies, ont subi sept pertes – un décès et six blessures », a indiqué la SAMIM, ajoutant que les blessés de troupes régionales se rétablissaient « et sont en voie de guérison ».

Les affrontements ont eu lieu dans la forêt de Namambo, à Macomia, et le raid a impliqué la SAMIM, la police spéciale du Mozambique et les forces armées de défense du pays.

Les forces conjointes ont récupéré des fusils d’assaut AK-47, des munitions et des chargeurs. « Des terroristes ont été tués et d’autres ont été gravement blessés », indique le communiqué.

La force de la SADC est composée de troupes d’Angola, du Botswana, de la République démocratique du Congo, du Lesotho, du Malawi, d’Afrique du Sud, de Tanzanie et de Zambie.

Elles aident le Mozambique à repousser les insurgés liés à l’Etat islamique qui font des ravages dans la province de Cabo Delgado, riche en pétrole, depuis 2017.