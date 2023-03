Mozambique: Le cyclone Freddy est de retour

Bien que rétrogradé en tempête tropicale, le cyclone Freddy a déjà causé de graves destructions et endommagé de nombreuses maisons au Mozambique. L’Unicef notamment, craint « une catastrophe de grande ampleur » alors que de fortes pluies continuent à tomber. Plus de 100 000 habitants sont privés d’électricité, d’eau et de réseau téléphonique et selon l’Unicef, et ce n’est que le début des précipitations.

La région la plus touchée est la ville portuaire de Quélimane, dans la province de Zambézie, à plusieurs centaines de kilomètres de la capitale Maputo. C’est ici dans le centre du pays où le cyclone a touché terre samedi accompagné de vents violents de près de 150 kilomètres par heure. Le ministre de la Santé mozambicain, Armindo Tiago, s’est rendu sur place, il a décrit à la presse une « situation critique » et un bilan encore impossible à dresser. « La priorité est aux sauvetages et à l’enlèvement des corps retrouvés », a-t-il ajouté.

Formé au large de l’Australie, Freddy a déjà traversé tout le sud de l’océan Indien, avant de frapper Madagascar et le Mozambique à deux reprises. Il se dirige actuellement vers la pointe sud du Malawi voisin, où les autorités s’attendent à des inondations. Freddy a dépassé le record de la durée la plus longue d’un cyclone tropical jamais enregistrée.