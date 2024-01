Mubawab : La flambée des prix de l’immobilier ne désenfle pas

Mubawab, le site de l’immobilier digital en Tunisie, a présenté son « Bilan annuel du Marché Immobilier Tunisien de l’Année 2023 & Perspectives 2024 » lors d’une conférence de presse tenue ce mardi 30 janvier 2024 à Tunis.

Ce bilan est basé sur les données recueillies sur le site de Mubawab entre janvier et décembre 2023, proposant un retour sur les indicateurs clés relatifs aux 6 études approfondies sur le paysage immobilier tunisien.

Il en ressort que 53% de la demande recensée via les annonces publiées concerne l’achat, dont 54% ciblent l’achat d’appartements, contre 15% pour les villas, 13% pour les terrains et 2% pour les bureaux.

Petit tour d’horizon…

Concernant les appartements, Mubawab a noté une croissance de 9% des prix moyens des appartements indiquant une tendance à la hausse en 2023 comparée à l’année précédente (2022), les dimensions convoitées oscillent principalement entre deux intervalles de surfaces [100 m²-130 m²] et [130m²-170 m²].

Ces surfaces correspondent en effet à des appartements de type S+2 et S+3, qui s’affichent en tête de la demande et de l’offre suivis des S+1, traduisant ainsi une préférence croissante pour les agencements à la fois pratiques et compacts.

S’agissant de la location, le prix moyen des appartements en Tunisie a évolué de 11% en 2023 comparé à 2022. En effet, les appartements d’une superficie entre 100m² et 130m², représentent 36% de la demande, faisant de cette catégorie la plus demandée sur le marché tunisien.

D’autre part, en matière de configuration, les appartements S+2 se positionnent en tête de la demande (41%). Cette tendance est également reflétée du côté de l’offre, avec 39% des annonces et proposant des appartements de type S+2.

Quant à l’immobilier d’entreprise, les prix moyens au m² des bureaux proposés à la location dans tout le pays ont évolué, annuellement, de 15% en 2023 par rapport à la même période de l’année 2022.

Tendances et préférences dans l’acquisition et la location de bureaux

Sans grande surprise, Les Berges du Lac 2 se hissent en première position des cinq quartiers les plus recherchés pour la location de bureaux. Ce quartier affiche des prix de location annuelle de 300 DT/m².

Montplaisir suit de près en deuxième place en termes de demande et de prix annuel de loyer/m² qui s’élève à 220 DT/m², lié probablement à son emplacement stratégique, à proximité du centre-ville de Tunis.

Quant aux Berges du Lac 1 et le Centre Urbain Nord, ils maintiennent une forte attractivité en occupant respectivement la troisième et la quatrième position. Les tarifs de location annuels/m² y sont également comparables (270 DT/ mois et 280 TND).

« La dynamique des Berges du Lac 1, premier quartier d’affaires du pays, sa notoriété et la modernité de son parc immobilier sont les raisons qui expliquent l’engouement en termes de vente de bureaux et des locaux commerciaux », a déclaré Anis Gharbi, directeur de Mubawab Tunisie.

S’agissant de l’achat, le trio de tête des quartiers les plus recherchés pour l’acquisition (achat) de bureaux en Tunisie est composé de Montplaisir, Centre Urbain Nord, et Les Berges du Lac 2. Ces quartiers affichent des prix de vente respectifs de (3350 DT/m²), (4300 DT/m²), (4980 DT/m²). Cette hiérarchie reflète les tendances du marché immobilier professionnel, fournissant des indications précieuses pour les investisseurs et les professionnels de l’immobilier.

Terrains à vocation résidentielle

La demande de terrains à vocation résidentielle a légèrement diminué en 2023 par rapport à l’année précédente. En effet, les Jardins de Carthage se distinguent par les terrains destinés à la vente les plus onéreux, affichant un prix moyen de 2800 DT/m², suggérant ainsi un marché immobilier haut de gamme dans cette localité.

S’ensuit les propriétés foncières des quartiers d’El Menzah 9C (1250 DT/m²) et Jardins d’El Menzeh 2 (1100 DT/m²), qui se démarquent par des tarifs rapprochés. D’autres zones telles que Choutrana (1000 DT/m²), La Soukra (1000 DT/m²), Riadh Al Andalous (990 DT/m²), affichent des tarifs élevés mais relativement plus accessibles.

Dans une déclaration à African Manager, le responsable a indiqué que l’immobilier est un véritable investissement pour le Tunisien. Toutefois, dans un contexte économique des plus délicats, marqué par une tendance inflationniste qui se perpétue, un Taux Moyen du Marché Monétaire (TMM) en hausse ainsi que la prévision d’une majoration de la taxe sur l’immobilier en 2025, inscrite dans le cadre de la prochaine loi de finances, les gens deviennent réticents quant à l’acquisition de terrains, se heurtant à la dure réalité des banques et des crédits.

Par ailleurs, l’immobilier en Tunisie suscite un intérêt significatif auprès d’une clientèle internationale diversifiée, à l’instar des Tunisiens résidents à l’étranger (TRE), avec la France en tête, en termes de demande étrangère pour les appartements (44%), villas (47%) et terrains (47%).

Pour ces 3 types de biens, l’Allemagne occupe la deuxième position en termes de leads recherchant des biens immobiliers sur mubawab.tn, contribuant de 9% pour les appartements, 8% pour les villas et les terrains. L’Italie et les pays du Moyen-Orient notamment le Qatar, l’Arabie Saoudite, les Emirats arabes, contribuent avec des taux de demande étrangère reflétant une présence notable.

Défis et axes de développement

Anis Gharbi a fait savoir que le report de l’augmentation de la TVA est une aubaine, aussi bien pour les acquéreurs que pour les promoteurs immobiliers, suggérant en outre de rendre la data immobilière plus accessible.

Il a souligné également la rareté et la spéculation sur les terrains, indiquant qu’il faut se mobiliser pour freiner ce problème, être à l’écoute du marché afin d’optimiser l’offre immobilière.

L’objectif est de croiser l’offre et la demande, et faciliter les procédures administratives, notamment pour les TRE qui représentent une véritable opportunité pour l’immobilier en Tunisie, a-t-il indiqué notant que le rôle de l’Etat est d’encourager la construction durable et les solutions basses carbones à travers la mise en place de nouvelles lois.